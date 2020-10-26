Подгорица, , 20:16 — REGNUM Министр обороны Черногории Предраг Бошкович 26 октября встретился и обсудил военное сотрудничество с послом Словении Грегором Прескером и посланником министерства обороны этой страны в Черногории, капитаном военного корабля Борисом Гершаком. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Бошкович подчеркнул, что эффективный ответ на вызовы безопасности и обороны требует развития соответствующего институционального потенциала, и что Черногория преданно работает на национальном уровне и в сотрудничестве с союзниками над защитой национальных интересов.

Он также отметил, что Словения является одной из ключевых стран союзников Республики Черногория, чья поддержка и помощь имеют большое и неоценимое значение для развития и прогресса черногорских вооружённых сил.

Бошкович высоко оценил всестороннее сотрудничество между двумя странами, которое может служить прекрасным примером взаимной поддержки и крепкого доверия. Именно поэтому министр подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления регионального оборонного сотрудничества путем активного участия в региональных инициативах.

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