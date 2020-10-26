Киев, , 19:45 — REGNUM Партия «Евросолидарность» — этор единственная политическая сила, которая по итогам местных выборов будет представлена во всех областных центрах Украины, заявил на брифинге 26 октября лидер политсилы, экс-президент страны Петр Порошенко.

«На сегодняшний день мы представлены во всех без исключения областях и в пяти регионах мы заняли первое место», — заявил Порошенко, сославшись на результаты параллельного подсчета голосов его штаба.

По информации экс-президента, именно «Европейская солидарность» лидирует на выборах во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях и в Киеве.

Кроме того, во Львове, Ровно и Сумах кандидаты на должность городского головы от «Евросолидарности» выходят во второй тур.

Порошенко расценил итоги местных выборов как «огромный шаг вперед» по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, когда «Европейская солидарность» заняла первое место только во Львовской области.

Он заявил, что Слуги народа» Зеленского проиграли выборы, поскольку, по предварительным данным, не имеют представительства как минимум в 3 областных центрах.

ИА REGNUM напоминает, что в ЦИК Украины сегодня заявили, что официальные результатыместных выборовмогут быть установлены через 3−5 дней. Явка на выборах составила 37%, причем наибольшая активность населения зафиксирована на Западной Украине, в Тернопольской области, самая низкая — в «украинской» части Донбасса.