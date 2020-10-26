Подгорица, , 20:14 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Черногории Здравко Кривокапич встретился 26 октября с Норбертом Бекманом-Диркесом, директором объединения «Конрада-Аденауэра-Штифтунг», а также с послом Германии Робертом Вебером, и заявил, что он удовлетворён позицией стратегически важных партнеров по вопросу будущего Черногории. Он также добавил, что Черногории предстоит еще много работы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Сегодня у меня был длинный, чрезвычайно содержательный и очень приятный разговор с Норбертом Бекманом-Дирксом, директором филиала объединения «Конрада-Аденауэра-Штифтунг» в Черногории. Я воодушевлён позицией наших стратегически важных партнеров по вопросу будущего Черногории. Впереди много работы, но положительный результат гарантирован», — написал Кривокапич в своём профиле в социальной сети.

«Я рассматриваю Германию как одного из ключевых партнеров процессе евроинтеграции Черногории. Я подтвердил это сегодня в содержательной и приятной беседе с послом Германии Робертом Вебером!» — подчеркнул Кривокапич.

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