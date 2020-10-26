Москва, , 19:37 — REGNUM Доклад госдепа США о безопасности в киберпространстве, содержащий тезис о снижении порога применения ядерного оружия, вызывает особое беспокойство, заявляет 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечено, что американская сторона не в первый раз «корректирует» подходы к применению ядерного оружия.

«Подобные сигналы доносятся из Вашингтона не первый раз. Еще в рамках пересмотра ядерной доктрины США, обновленная редакция которой была опубликована в 2018 году, в СМИ проходили утечки, что в администрации допускают использование ядерного арсенала в ответ на враждебные действия в информпространстве. Уже на том этапе мы высказывали озабоченности в связи с подобного рода корректировками американских подходов в военно-ядерной сфере», — указано в комментарии Марии Захаровой.

По её словам, такая трансформация позиции США является по меньшей мере безответственной.

«Теперь же окончательно подтвердилось, что наши опасения были не беспочвенны. В госдеповском докладе прямо говорится: развитие событий по такому сценарию вполне реально. Так что появился новый серьезный повод задуматься, куда может привести безответственная трансформация позиции США», — подчеркивает официальный представитель МИД России.

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