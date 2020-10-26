Москва, , 19:23 — REGNUM В Госдуме приветствовали предложение президента РФ о новом расчете выплат больничного по уходу за ребенком до семи лет, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

«Эта мера, конечно же, будет, во-первых, материальной поддержкой для молодых родителей, во-вторых, позволит уделить ребенку, его здоровью, необходимое внимание», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он обратил внимание на то, что больничный лист сейчас оплачивается в зависимости от стажа, для того, чтобы получать стопроцентную оплату больничного листа, требуется иметь страховой стаж 15 лет.

«Как правило, у молодых родителей, у детей до семи лет значительная часть родителей — это как раз молодые родители, у них такого стажа нет. Поэтому, когда кто-то из родителей, как правило, мама сидит на больничном по уходу за ребенком, то семья существенно теряет в доходах», — отметил парламентарий.

Правительство РФ изучит вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка вне зависимости от стажа. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.