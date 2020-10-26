Брюссель, , 20:12 — REGNUM Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель на заседании 26 октября заявил, что и Белград, и Приштина, помимо достижения «устойчивого прогресса в продолжении диалога», должны предпринять дальнейшие значительные усилия для достижения всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Боррель на заседании также ответил на вопрос депутата об обвинительном приговоре Специального трибунала по Косово против президента Хашима Тачи и бывшего премьер-министра самопровозглашенной «республики» Рамуша Харадиная, то есть о том, что люди, занимающие наивысшие должности в Косово, «подозреваются в военных преступлениях и преступлениях против человечности», подчеркнув, что Европейская комиссия приняла к сведению заявление Специальной прокуратуры о предъявлении обвинения Хашиму Тачи.

«ЕС по-прежнему решительно поддерживает работу Специального трибунала и Специальной прокуратуры по Косово. Они являются важной демонстрацией приверженности Косово верховенству права, а также взаимодействию ЕС с Западными Балканами в целом», — отметил Боррель.

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