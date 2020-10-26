Киев, , 19:27 — REGNUM Идея о создании свободной экономической зоны в Донбассе требует дальнейшей дискуссии в обществе.

Об этом заявил на брифинге 26 октября глава партии «Слуга народа», первый заместитель главы фракции «СН» в Раде Александр Корниенко.

«Что касается свободной экономической зоны, то с учетом масштаба поддержки этот вопрос еще требует дискуссии в обществе», — сказал соратник Зеленского.

От других комментариев по данному вопросу Корниенко воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе всеукраинского опроса гражданам страны предложили высказать свое мнение о создании в Донбассе свободной экономической зоны, что якобы поможет завершить там войну и привести в регион инвестиции. По предварительным данным, в поддержку этой идеи высказались всего 45% респондентов. Эксперты считают, что таким образом Украина по сути заявила: «прощай, Донбасс».