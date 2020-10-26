Рим, , 19:18 — REGNUM Замечания, сделанные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом французскому президенту Эммануэлю Макрону, являются неприемлемыми, заявил 26 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей странице в Twitter.

По его мнению, личные оскорбления, которые позволяет себе Эрдоган, отталкивают ЕС от позитивных решений в отношении Турции.

«Высказывания президента Эрдогана в адрес президента Макрона неприемлемы. Личное оскорбление не только не способствует позитивным отношениям, которые ЕС хотел бы развивать с Турцией, но и, наоборот, отталкивает от позитивных решений», — написал Конте.

При этом премьер-министр Италии выразил солидарность с Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эммануэль Макрон создать вместе с советом мусульман Франции организацию построения «просвещенного ислама» без иностранного влияния на религиозные вопросы.

В ответ Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить свою психику». Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

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