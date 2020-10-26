Москва, , 19:09 — REGNUM Поручение дополнительно профинансировать создание в российский школах новых рабочих мест дал президент страны Владимир Путин правительству, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поручение, доклад о реализации которого должен быть сделан до 1 июля 2021 г., дано в рамках национальной цели развития «Возможности для самореализации и развития талантов».

Согласно перечню поручений президента, правительство должно «рассмотреть вопросы об увеличении объёмов финансирования из федерального бюджета мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и о продлении сроков реализации данного мероприятия в рамках национального проекта «Образование» до 2030 года».

В этом же поручении правительству поставлена задача направить средства, предусмотренные на реализацию нацпроекта «Образование», на софинансирование инвестпроектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнёрства для создания новых мест в школах.

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