Москва, , 18:38 — REGNUM Внести предложения о помощи детям, родители которых не платят алименты, поручил правительству России президент страны Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Николай Богданов-Бельский. Дети на скамейке

Правительство в срок до 1 августа 2021 г. должно, согласно поручению, предложить меры по оказанию адресной социальной поддержки тем детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

При этом, как уточняется, в отношении тех людей, которые уклоняются от уплаты алиментов в полном объёме, должны сохраняться меры административной и уголовной ответственности.

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