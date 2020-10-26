Ереван, , 18:26 — REGNUM В очередной раз не удалось сохранить режим прекращения огня в Карабахе, сообщил 26 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении в Facebook.

По его словам, армянская сторона и армия НКР сделали всё возможное для соблюдения режима прекращения огня, но к вечеру стало ясно, что перемирие сорвалось.

«Понятно, что в очередной раз не удалось сохранить режим прекращения огня. Я не знаю, какой будет реакция Минской группы, но армянская сторона делала все для соблюдения перемирия и армия обороны была сдержанной. Но во второй половине дня мы можем констатировать, что сохранить перемирие не удалось», — сказал Пашинян.

Кроме того, он добавил, что в ночь на 26 октября провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео.

«Я ему сказал, что для них это первое, а для нас третье перемирие, и я могу примерно спрогнозировать, что с большой долей вероятность перемирие соблюдаться не будет и Азербайджан будет обвинять армянскую сторону. Но основным вопросом было: если перемирие сохранено не будет, как будем определять виновного и какие последствия будут для нарушителя», — пояснил Пашинян.

При этом Пашинян заявил, что не может себе позволить пересказывать слова Помпео по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США вечером 25 октября распространил совместное заявление США, Армении и Азербайджана о прекращении огня с 7:00 мск 26 октября.

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