Владимир Сывороткин, 26 октября 2020, 21:38 — REGNUM В начале октября 2020 СМИ сообщили, что по информации ООН, «озоновая дыра над Антарктидой достигла максимума за последние годы»:
Итак, 6 октября 2020 года размер озоновой дыры в Антарктике превысил 24 млн кв. км, а дефицит озона в её центре достиг 70% (Рис.1). Отметим, что площадь собственно Антарктиды составляет 14 млн кв. км.
Источник: здесь и далее данные взяты на сайте Select Ozone Maps.
Автор статьи дал по этому поводу 7 октября интервью «Радио России» (см. «Над Антарктикой зияет озоновая дыра»).
ИА REGNUM откликнулось на это событие содержательной статьей профессора географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова А. Ю. Ретеюма (см. «Почему Монреальский протокол никогда не победит озоновую дыру Антарктиды»), показавшего отчетливую корреляцию между частотой сейсмических событий в Антарктике и степенью разрушения здесь озонового слоя. Корреляция эта довольно просто объясняется сопряженностью сейсмособытий и интенсивности водородной дегазации. Напомним, что корреляция сейсмособытий и общего содержания озона (ОСО) была убедительно показана в книге А. В. Тертышникова «Сейсмоозонные эффекты и проблема прогнозирования землетрясений» в 1999 году.
Примерно в тех же параметрах (площадь и потери ОСО) озоновая дыра в Антарктике существует до настоящего времени (Рис. 2).
Озоновые дыры появляются в Антарктике календарной осенью обычно в конце августа — сентябре, максимального развития достигают в октябре. Год от года эти параметры сильно меняются. Так, в прошлом, 2019 году разрушение озона было относительно небольшим, степень разрушения озонового слоя (ОС) текущего года оценивается как одно из сильнейших за всю историю наблюдений. «Комсомольская правда» по этому поводу 8 октября сообщила:
Утверждение о рекордной дыре за последние 20 лет несколько преувеличено, так как в октябре 2011 года, как справедливо отметил в вышеупомянутой статье А. Ю. Ретеюм, степень разрушения озонового слоя в Антарктике не уступала сегодняшней, а в октябре 2015 года (по нашим оценкам) несколько превосходила ее по площади (Рис. 3).
Кстати, до этого времени рекордными значением площади озоновой дыры в Антарктике считались показатели 6 сентября 2000 года — 29,4 млн кв. км (Рис. 6) и 7 октября 2006 года — 29,5 млн кв. км (Рис. 4).
По поводу рекордной озоновой дыры в Euronews 4 октября 2006 года появилась новость «Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров»:
Мы не могли отказать себе в удовольствии привести почти полностью этот текст 14-летней давности — памятник радужным прогнозам, основанных на невежестве.
Обратим внимание, что уже в 2006 году вносится 15-летняя поправка в эти прогнозы. Сейчас говорят уже о стабилизации озонового слоя к середине века, а восстановление отодвинуто на конец века, причем на полярные регионы этот прогноз не распространяется.
Выше мы привели карты наиболее мощных отрицательных озоновых аномалий в Антарктике, чтобы сравнивая их параметры в разные годы и оценить, хотя бы приблизительно, эволюционный тренд. Мы отдаем себе отчет, что выявление такого тренда — довольно сложная аналитическая задача, но все-таки позволим заметить, что наш беглый обзор позволяет как минимум утверждать, что «затягивания» антарктических дыр за последнюю четверть века не произошло и не происходит. Наоборот, степень деструкции озоносферы в Антарктике нарастает. Выражено это нарастание не столько в увеличении потери озона и площади дыр, сколько в учащении таких событий — осень 2011, 2015, 2016, 2020 годов.
Понятнее обстоит дело с разрушением озонового слоя в Северном полушарии. На представленных ниже картах показаны три эпизода сильнейшего разрушения здесь озонового слоя. Первый — произошел в начале 2011 года и был самым сильным за всю историю наблюдений на тот момент (Рис. 6). В центре аномалии потери озона достигали 35%!
К маю 2011 года ситуация улучшилась, но через пять лет, в январе 2016 года, возникла новая озоновая аномалия, потери в центре которой достигали уже 40% (Рис. 7).
А в марте 2020 года, то есть ещё через четыре года, потери озона уже превышали 50! (Рис. 8), а учитывая, что речь идёт о среднемесячных показателях, они ужасны!!!
На представленных выше озоновых картах очень много интересной информации, останавливаться на ней не будем, так как ответ на главный вопрос уже получен — идет ступенчатое нарастание разрушения озонового слоя планеты, вызванное периодическими и нарастающими выбросами глубинного водорода. Периодичность этих водородных всплесков 4−5 лет, продолжительность — 4−6 месяцев. В Северном полушарии они происходят в первой половине года (январь — апрель), в Южном — во второй половине (август — ноябрь)
Представленные данные просто уничтожают фреоновую гипотезу разрушения озонового слоя и основанный на ней Монреальский протокол, в рамках которого была обещана стабилизация озонового слоя к 2005 году. Вместо этого наблюдается небывалое разрушение. Полный крах!!! Поясним. Прошло уже 30 лет, как запрещено, и 20 лет полностью прекращено производство и использование фреонов R-11 и R-12, объявленных главными разрушителями озонового слоя, а процесс разрушения озоносферы не прекратился и даже не затормозился. Он нарастает! Это не ошибка в количественных подсчетах, это ложные основы фреоновой гипотезы, о которых мы неоднократно писали ещё в начале 1990-х годов (см. Сывороткин В. Л. «Озоновый слой, дегазация Земли, рифтогенез и глобальные катастрофы» М.: АО «Геоинформмарк», 1994).
И последнее, что нужно отметить, это постоянство положения центров разрушения озонового слоя, где наблюдаются самые большие потери озона, то есть самые сильные выбросы водорода. На последней карте — это центр в Канадском Арктическом архипелаге, но чаще — это российские окраинные моря Ледовитого океана (Лаптева и Карское) в районе Таймыра и устья Лены. Именно там происходит самое сильное разрушение озонового слоя в Северном полушарии. Таким образом, эта проблема является нашей российской национальной.
Главный вывод из вышесказанного. Необходимо срочно признать теоретические основы Монреальского протокола несостоятельными и по этой причине от него отказаться. Вернуться к основным положениям Венской конвенции по охране озонового слоя 1985 года, впервые обратившей внимание на проблему разрушения озонового слоя планеты и призвавшей мировое научное сообщество к поискам причин этого разрушения, а также к изучению опасности увеличения потока биологически активного ультрафиолета и оценке влияния озона на погоду и климат планеты.