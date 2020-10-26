26 октября 2020 | Время чтения 9 мин

С наступлением осени становится очевидной полная научная несостоятельность Монреальского протокола: озоновые дыры над Арктикой и Антарктикой в это время года ставят новые рекорды по площади и дефициту озона, нарастает общее разрушение озонового слоя планеты. Эти факты признаны и сторонниками, и противниками протокола. Поэтому действия, направленные сегодня на сохранение Монреальского протокола, нанесшего и продолжающего наносить огромный ущерб экономике России, должны быть признаны преступными.

Владимир Сывороткин, , 21:38 — REGNUM В начале октября 2020 СМИ сообщили, что по информации ООН, «озоновая дыра над Антарктидой достигла максимума за последние годы»:

Протоколы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимального размера за последние годы, об этом заявила пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации (WMO) ООН Клэр Нуллис. В начале октября размер озоновой дыры, ежегодно возникающей над Антарктидой, достиг 24 миллионов квадратных километров, таким образом, она накрыла большую часть материка. Как заявила директор Службы мониторинга атмосферы в Программе Коперника Европейского центра прогнозирования погоды Винсент-Анри Пойш, « с возвращением солнечного света к Южному полюсу в последние недели мы наблюдали продолжающееся истощение озонового слоя в этом районе. В 2019 году озоновая дыра была необычайно малых размеров, это оказалось вызвано особыми метеорологическими условиями. Но в нынешнем году мы снова регистрируем довольно большую дыру, что подтверждает необходимость продолжения соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химикатов ». Однако при этом прогноз WMO, обнародованный в 2018 году, предполагает, что озоновый слой, защищающий Землю от космических излучений, постепенно восстанавливается, и к 2060 году можно ожидать, что этот слой вернется к уровням, которые существовали до 1980 года…»

Итак, 6 октября 2020 года размер озоновой дыры в Антарктике превысил 24 млн кв. км, а дефицит озона в её центре достиг 70% (Рис.1). Отметим, что площадь собственно Антарктиды составляет 14 млн кв. км.

Рис. 1. Карта аномалий общего содержания озона (ОСО) в Южном полушарии 6 октября 2020 г

Источник: здесь и далее данные взяты на сайте Select Ozone Maps.

Автор статьи дал по этому поводу 7 октября интервью «Радио России» (см. «Над Антарктикой зияет озоновая дыра»).

ИА REGNUM откликнулось на это событие содержательной статьей профессора географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова А. Ю. Ретеюма (см. «Почему Монреальский протокол никогда не победит озоновую дыру Антарктиды»), показавшего отчетливую корреляцию между частотой сейсмических событий в Антарктике и степенью разрушения здесь озонового слоя. Корреляция эта довольно просто объясняется сопряженностью сейсмособытий и интенсивности водородной дегазации. Напомним, что корреляция сейсмособытий и общего содержания озона (ОСО) была убедительно показана в книге А. В. Тертышникова «Сейсмоозонные эффекты и проблема прогнозирования землетрясений» в 1999 году.

Примерно в тех же параметрах (площадь и потери ОСО) озоновая дыра в Антарктике существует до настоящего времени (Рис. 2).

Рис. 2. Карта аномалий ОСО в Южном полушарии 20 октября 2020 г

Озоновые дыры появляются в Антарктике календарной осенью обычно в конце августа — сентябре, максимального развития достигают в октябре. Год от года эти параметры сильно меняются. Так, в прошлом, 2019 году разрушение озона было относительно небольшим, степень разрушения озонового слоя (ОС) текущего года оценивается как одно из сильнейших за всю историю наблюдений. «Комсомольская правда» по этому поводу 8 октября сообщила:

«Озоновый слой над Антарктидой истончился на площади в несколько десятков миллионов квадратных километров. Эксперты Всемирной метеорологической организации (The World Meteorological Organization — WMO) сообщили, что озоновая дыра над Антарктикой стала самой большой и глубокой за последние 20 лет. Это подтверждают и в американском космическом агентстве, и в европейском. Дыра, которая начала увеличиваться с середины августа 2020 года, к октябрю разрослась до 25 миллионов квадратных километров. И накрыла всю Антарктиду. Из хороших новостей: дыра перестала увеличиваться. То есть достигла своего максимума. Некоторое количество озона в атмосфере над Южным полюсом все же имеется, но там его крайне мало — едва наберется на 92 единицы Добсона. А более-менее нормальным уровнем считается тот, который выше 220 единиц. Всё, что ниже, — дыра».

Утверждение о рекордной дыре за последние 20 лет несколько преувеличено, так как в октябре 2011 года, как справедливо отметил в вышеупомянутой статье А. Ю. Ретеюм, степень разрушения озонового слоя в Антарктике не уступала сегодняшней, а в октябре 2015 года (по нашим оценкам) несколько превосходила ее по площади (Рис. 3).

Рис. 3. Карта аномалий ОСО в Южном полушарии 8 октября 2015 г

Кстати, до этого времени рекордными значением площади озоновой дыры в Антарктике считались показатели 6 сентября 2000 года — 29,4 млн кв. км (Рис. 6) и 7 октября 2006 года — 29,5 млн кв. км (Рис. 4).

Рис. 4. Карта аномалий ОСО в Южном полушарии 7 октября 2006 г

По поводу рекордной озоновой дыры в Euronews 4 октября 2006 года появилась новость «Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров»:

"Озоновая дыра над Антарктидой угрожающе разрослась. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в последнее время она достигла рекордных размеров. Площадь, охваченная озоновой аномалией, по состоянию на 25 сентября этого года была равна 29,5 млн квадратных километров. В предыдущем рекордном году — 2000-м — её размеры составляли 29,4 млн квадратных километров. Как передает в среду служба новостей ООН, эксперты считают, что расширение озоновой дыры вызвано присутствием в атмосфере большого количества веществ, разрушающих озон, и необычно холодной зимой. Международная метеорологическая организация подчеркивает, говорится в сообщении, что озоновая дыра, появляющаяся над Антарктидой, является одним из наиболее разительных проявлений изменения климата, сообщает «Интерфакс». По данным ВМО, дефицит озона в атмосфере на первое октября 2006 году составил 39,8 тысячи тонн. Это на 200 тонн больше, чем в рекордном 2000 году.

Служба новостей отмечает, что благодаря принятию Монреальского протокола удалось значительно сократить использование озоноразрушающих веществ, и озоновый слой начал восстанавливаться. Однако, по прогнозам ученых, его полное восстановление над Антарктикой произойдет не раньше 2065 года — на 15 лет позже, чем считалось прежде. Напомним, ранее сообщалось, что американская исследовательская группа, изучив данные наблюдений за последние 25 лет, пришла к выводу, что озоновый слой в стратосфере за пределами полярных регионов перестал утончаться еще в 1997 году, к середине века толщина озонового слоя достигнет нормы. Еще спустя два десятилетия исчезнут озоновые дыры над полюсами планеты. Исследователи разных стран сходятся во мнении, что озоновый слой вне полюсов планеты постепенно восстанавливается. По разным оценкам, нормальной толщины защитный слой планеты вне полюсов достигнет к 2040−2060 годам. Что касается озоновой дыры над Южным полюсом, то её исчезновение займет больше времени, однако она все же уменьшается».

Мы не могли отказать себе в удовольствии привести почти полностью этот текст 14-летней давности — памятник радужным прогнозам, основанных на невежестве.

Обратим внимание, что уже в 2006 году вносится 15-летняя поправка в эти прогнозы. Сейчас говорят уже о стабилизации озонового слоя к середине века, а восстановление отодвинуто на конец века, причем на полярные регионы этот прогноз не распространяется.

Рис. 5. Карта аномалий ОСО в Южном полушарии 6 сентября 2000 г

Выше мы привели карты наиболее мощных отрицательных озоновых аномалий в Антарктике, чтобы сравнивая их параметры в разные годы и оценить, хотя бы приблизительно, эволюционный тренд. Мы отдаем себе отчет, что выявление такого тренда — довольно сложная аналитическая задача, но все-таки позволим заметить, что наш беглый обзор позволяет как минимум утверждать, что «затягивания» антарктических дыр за последнюю четверть века не произошло и не происходит. Наоборот, степень деструкции озоносферы в Антарктике нарастает. Выражено это нарастание не столько в увеличении потери озона и площади дыр, сколько в учащении таких событий — осень 2011, 2015, 2016, 2020 годов.

Понятнее обстоит дело с разрушением озонового слоя в Северном полушарии. На представленных ниже картах показаны три эпизода сильнейшего разрушения здесь озонового слоя. Первый — произошел в начале 2011 года и был самым сильным за всю историю наблюдений на тот момент (Рис. 6). В центре аномалии потери озона достигали 35%!

Рис. 6. Карта среднемесячных аномалий ОСО в марте 2011 г. в Северном полушарии

К маю 2011 года ситуация улучшилась, но через пять лет, в январе 2016 года, возникла новая озоновая аномалия, потери в центре которой достигали уже 40% (Рис. 7).

Рис. 7. Карта среднемесячных аномалий ОСО в январе 2016 г. в Северном полушарии

А в марте 2020 года, то есть ещё через четыре года, потери озона уже превышали 50! (Рис. 8), а учитывая, что речь идёт о среднемесячных показателях, они ужасны!!!

Рис. 8. Карта среднемесячных аномалий ОСО в марте 2020 г. в Северном полушарии

На представленных выше озоновых картах очень много интересной информации, останавливаться на ней не будем, так как ответ на главный вопрос уже получен — идет ступенчатое нарастание разрушения озонового слоя планеты, вызванное периодическими и нарастающими выбросами глубинного водорода. Периодичность этих водородных всплесков 4−5 лет, продолжительность — 4−6 месяцев. В Северном полушарии они происходят в первой половине года (январь — апрель), в Южном — во второй половине (август — ноябрь)

Представленные данные просто уничтожают фреоновую гипотезу разрушения озонового слоя и основанный на ней Монреальский протокол, в рамках которого была обещана стабилизация озонового слоя к 2005 году. Вместо этого наблюдается небывалое разрушение. Полный крах!!! Поясним. Прошло уже 30 лет, как запрещено, и 20 лет полностью прекращено производство и использование фреонов R-11 и R-12, объявленных главными разрушителями озонового слоя, а процесс разрушения озоносферы не прекратился и даже не затормозился. Он нарастает! Это не ошибка в количественных подсчетах, это ложные основы фреоновой гипотезы, о которых мы неоднократно писали ещё в начале 1990-х годов (см. Сывороткин В. Л. «Озоновый слой, дегазация Земли, рифтогенез и глобальные катастрофы» М.: АО «Геоинформмарк», 1994).

И последнее, что нужно отметить, это постоянство положения центров разрушения озонового слоя, где наблюдаются самые большие потери озона, то есть самые сильные выбросы водорода. На последней карте — это центр в Канадском Арктическом архипелаге, но чаще — это российские окраинные моря Ледовитого океана (Лаптева и Карское) в районе Таймыра и устья Лены. Именно там происходит самое сильное разрушение озонового слоя в Северном полушарии. Таким образом, эта проблема является нашей российской национальной .

Главный вывод из вышесказанного. Необходимо срочно признать теоретические основы Монреальского протокола несостоятельными и по этой причине от него отказаться. Вернуться к основным положениям Венской конвенции по охране озонового слоя 1985 года, впервые обратившей внимание на проблему разрушения озонового слоя планеты и призвавшей мировое научное сообщество к поискам причин этого разрушения, а также к изучению опасности увеличения потока биологически активного ультрафиолета и оценке влияния озона на погоду и климат планеты.