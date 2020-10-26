Степанакерт, , 18:13 — REGNUM Ряд населённых пунктов Нагорного Карабаха подвергся обстрелам из реактивных систем «Смерч» и «Град» со стороны ВС Азербайджана, сообщили 26 октября нагорно-карабахская Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Реактивная система залпового огня азербайджанской армии Mod.gov.az

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В нагорно-карабахском ведомстве отметили, что азербайджанские военные обстреляли города Мартакерт, Мартуни (а также села поблизости) и ещё несколько сёл Аскеранского района.

По данным Степанакерта, в Мартуни обстрелом был повреждён жилой дом: борьба с огнём всё ещё не завершена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на перемирие, формально начавшееся с 26 октября, в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. По данным Еревана, тяжёлые бои идут на юго-востоке Карабаха.

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