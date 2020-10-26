Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Около 60 млн избирателей уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента США, 26 октября сообщает U.S. Elections Project.

Число граждан США, проголосовавших досрочно, является максимальным за всё время проведения президентских выборов в стране.

Согласно прогнозу Университета Флориды, с учетом досрочного голосования явка избирателей в США может составить 150 млн, что составляет 65% от числа граждан, имеющих право голоса. Это самый высокий показатель с 1908 года.

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