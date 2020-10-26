Пермь, , 17:52 — REGNUM В Перми начался суд над местным жителем Даниилом Шестаковым, который обвиняется в реабилитации нацизма. Первое заседание состоялось 26 октября в краевом суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гражданину вменяют часть 3 статьи 354.1 УК России. По данным следствия, он разместил на портале «Банк памяти» фотографию генерала Андрея Власова, известного своим переходом на сторону нацистов. Дело рассматривает судья Олег Ахматов.

Как пишет ТАСС, подсудимый не признал за собой вины в реабилитации нацизма, заявив, что не преследовал такой цели. Впрочем, известно, что он признался в размещении фотографии и уже в этом раскаялся. Суд продолжается. Следующее заседание назначено на 27 октября.

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