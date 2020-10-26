Степанакерт, , 17:47 — REGNUM В зоне соприкосновения сторон в Карабахе с 17:00 резко усилились обстрелы из тяжелого вооружения с позиций ВС Азербайджана, сообщает 26 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По её информации, резко повысилась плотность огня из танков, РСЗО и артиллерийских орудий.

«Начиная с 17:00, интенсивность огня на всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе резко повысилась. Противник применяет ствольную и реактивную артиллерию, а также танки», — написала Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне 26 октября было заявлено о третьем по счету соглашении о прекращении огня в Карабахе, где с 27 сентября продолжаются интенсивные бои.

Первое перемирие было заявлено 10 октября, второе — 18 октября, но все они были сорваны.

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