Загреб, , 17:46 — REGNUM Российские власти, по всей видимости, очень высоко ценят отношения с современной Хорватией, и поэтому совершают такие поступки, как возложение цветов на могилу столь неоднозначной исторической фигуры, как первый президент Хорватии Франьо Туджман. Такое мнение ИА REGNUM высказал главный редактор портала Србска.ру Александр Кравченко.

Напомним, что новый посол России в Хорватии Андрей Нестеренко в середине октября сразу же после церемонии вручения верительной грамоты президенту этой балканской страны Зорану Милановичу возложил цветы на могилу Туджмана и воздал ему почести.

«Такие шаги не могут быть приемлемыми для русских патриотов, знающих роль Туджмана в этнических чистках сербского народа в Хорватии 1990-х годах. Я лично считаю, что русский человек относится к сербам с братскими чувствами, и поэтому подобное почитание людей, которые принесли столько горя нашим сербским братьям, он не одобрит. Тем не менее, политика делает свое дело, и современная российская дипломатия на местах допускает промахи», — рассказал Кравченко.

При этом Кравченко напомнил, что Франьо Туджман как участник Второй мировой войны в 1995 году получил от российских властей медаль Жукова.

«Туджман был военнослужащим Независимого хорватского государства, а потом, в 1943 или 1944 году, перешел на сторону партизан. Это известный факт в его биографии. Тем не менее, еще в СФРЮ он получил статус ветерана Национально-освободительной борьбы. На этом основании он в 1995 году приезжает в Москву на празднование очередного юбилея Победы и из рук Бориса Ельцина получает медаль Жукова как участник Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции. Я думаю, что подобных случаев в Югославии было немало. Многие бывшие офицеры НХГ впоследствии стали офицерами Югославской народной армии», — рассказал Александр Кравченко.

Читайте также: Посол РФ почтил память организатора массовых убийств и этнических чисток