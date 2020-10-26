Ереван, , 17:42 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе продолжается, Турция вносит своё деструктивное влияние, сообщили 26 октября в пресс-службе совбеза Армении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

Эти тезисы прозвучали со стороны Еревана в ходе состоявшихся 26 октября телефонных переговоров секретаря совбеза Армении Армена Григоряна с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

«Секретарь Совбеза Армен Григорян в разговоре коснулся ситуации на арцахско-азербайджанской границе, подчеркнул факт войны, развязанной Азербайджаном, а также дестабилизирующее вмешательство Турции», — сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

Григорян, как отмечается, «высоко оценил роль» Москвы в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Российская сторона отметила, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя преодолеть иначе как путём мирных переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 08:00 (время местное) в Нагорном Карабахе официально началось третье перемирие (с 27 сентября), договорённость о котором была достигнута на переговорах в Вашингтоне 23 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Ереван сообщает о тяжёлых боях на юго-востоке Карабаха