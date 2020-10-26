Киев, 26 октября 2020, 17:13 — REGNUM На Украине начался процесс восстановления института вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 26 октября, сообщила пресс-служба министерства.
Степанов добавил, что в данный момент Украина закупает многие вакцины за границей, хотя имеет квалифицированные кадры и производственные возможности для изготовления препаратов.
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Напомним, ранее глава минздрава Украины заявил об успешных испытаниях «украинской» вакцины от COVID-19 на клетках человека.
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