Киев, , 17:13 — REGNUM На Украине начался процесс восстановления института вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 26 октября, сообщила пресс-служба министерства.

«Президент (Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) настроен полностью восстановить на Украине производство вакцин. Мы говорим не только о COVID-19. Речь о вакцинах, которые используем ежегодно в соответствии с календарем прививок», — рассказал он.

Степанов добавил, что в данный момент Украина закупает многие вакцины за границей, хотя имеет квалифицированные кадры и производственные возможности для изготовления препаратов.

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Напомним, ранее глава минздрава Украины заявил об успешных испытаниях «украинской» вакцины от COVID-19 на клетках человека.

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