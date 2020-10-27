Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 27 октября, Госдума обсудит пакет президентских законопроектов в развитие новых положений Конституции РФ, сообщает ИА REGNUM.

В третьем чтении предполагается обсудить законопроект о правительстве РФ. Речь, в частности, пойдет о новом порядке формирования правительства, назначении министров.

Во втором чтении планируется рассмотреть поправки в закон о Конституционном суде, поправки в закон об Уполномоченным по правам человека в РФ, а также изменения в законодательство в сфере безопасности, а также в законы о ФСБ и СВР.

В первом чтении депутаты рассмотрят пакет законов в развитие новых положений Конституции о приоритете Основного закона над решениями международных организаций, а также о недопущении применения правил международных договоров Российской Федерации в истолковании, противоречащем Конституции РФ.