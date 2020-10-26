Киев, , 17:12 — REGNUM Местные выборы на Украине прошли организованно, спокойно и с соблюдением процедур. Об этом заявила руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир 26 октября на пресс-конференции в «Интерфакс-Украина».

"На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители БДИПЧ в день выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, хорошо организовано и прозрачно, все процедуры в целом были соблюдены», — рассказала она.

Гисладоттир отметила профессиональную работу Центризбиркома Украины, особенно с учётом вызовов, касающихся пандемии COVID-19.

По её словам, наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ продолжат работу во время второго тура выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине были опубликованы результаты нескольких экзит-полов, согласно которым ни одна неонацистская политическая организация, скорее всего, не войдёт в органы местной власти в областях и крупных городах страны.

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