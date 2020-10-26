Киев, , 16:56 — REGNUM Результаты местных выборов на Украине означают, что в стране победила децентрализация, заявила 26 октября в эфире одного из телеканалов страны народный депутат Рады, замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она отметила, что, по предварительным данным, у партии Зеленского гораздо лучше результаты на выборах в облсоветы, чем в горсоветы.

«Очень неприятно, что по ряду городских советов, в частности на Западной Украине, очень немного не хватает, буквально 200−300 голосов, чтобы пройти в городской совет. Гораздо лучше показатели по областным советам», — заявила Кравчук.

Политик добавила, что «Слуга народа» оценивает как «не очень приятный» результат, общий по Киеву.

«Я думаю, что нужно сделать работу над ошибками и в том числе по крупным городам», — резюмировала замглавы фракции.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября 2020 года на Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным, «Слуга народа» в большинстве местных советов занимает лишь 3−4-е место.

На выборах в Киевский городской совет «Слуга народа» также занимает третье место, уступив «Удару» Кличко и «Европейской солидарности» Порошенко.