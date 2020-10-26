Анкара, 26 октября 2020, 16:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны объявить бойкот товарам французских производителей из-за заявлений президента Франции Эммануэля Макрона в адрес ислама, сообщает 26 октября турецкое информагентство «Анадолу».
Турецкий президент считает, что в Европе распространяются враждебные настроения по отношению к мусульманам.
«Я призываю свой народ никогда не покупать французскую продукцию», — сказал Эрдоган.
«Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведена в ранг государственной политики, её открыто поддерживают главы государств. Я еще раз заявляю, что враждебность к исламу, независимо от занимаемой должности, является психическим отклонением», — сказал президент Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о кризисе исламской религии и пообещал пересмотреть законы об отношениях государства и религии, а также поставить под контроль источники финансирования мечетей в стране.
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