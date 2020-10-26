Анкара, , 16:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны объявить бойкот товарам французских производителей из-за заявлений президента Франции Эммануэля Макрона в адрес ислама, сообщает 26 октября турецкое информагентство «Анадолу».

Турецкий президент считает, что в Европе распространяются враждебные настроения по отношению к мусульманам.

«Я призываю свой народ никогда не покупать французскую продукцию», — сказал Эрдоган.

«Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведена в ранг государственной политики, её открыто поддерживают главы государств. Я еще раз заявляю, что враждебность к исламу, независимо от занимаемой должности, является психическим отклонением», — сказал президент Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о кризисе исламской религии и пообещал пересмотреть законы об отношениях государства и религии, а также поставить под контроль источники финансирования мечетей в стране.

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