Киев, , 16:38 — REGNUM Украинский политтехнолог Тарас Березовец считает, что главная задача по итогу местных выборов для лидера оппозиции Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского совершенно очевидна.

Об этом эксперт заявил в своем комментарии 26 октября.

Березовец считает, что на фоне тотального проигрыша, за редкими исключениями, партии президента «Слуга народа» надо втиснуть Зеленского между молотом и наковальней.

«Телеканалы и говорящие головы Коломойского и Медведчука, начиная с сегодня, бросятся в едином порыве убеждать страну и самого Зеленского, что он разбит и спасти его может только подписание нового пакта… По условиям этого пакта, Украина либо идёт на досрочные выборы Верховной Рады весной, где «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Наш край» и «За будущее!» добьют остатки рейтинга «Слуги народа», либо Зеленский соглашается на новую коалицию и новое перераспределение власти и потоков», — подчеркнул специалист.

Политтехнолог отмечает — самое интересное, что возможности отбиться от обоих сценариев у Зеленского уже не будет.

«Итоги выборов будут для него разгромными. Кстати, на местах создание коалиций «слуг» и «ОПЗЖ» уже идёт полным ходом. В любом случае, громких отставок во власти не избежать. Ближайшие дни будут очень «веселыми»», — прогнозирует Березовец.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. Выборы прошли при крайне низкой явке населения около 37%, и закончились фиаско для правящей партии. В подавляющем большинстве местных советов «Слуга народа» заняла 3−4 места, с результатом порядка 10%.