Киев, 26 октября 2020, 16:34 — REGNUM Пресс-служба украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» опубликовала предварительные результаты опроса общественного мнения, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Данные появились 26 октября в Telegram-канале политсилы.
По итогам обработки 75% анкет, результаты выглядят следующим образом:
- «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» — 82,97% за, 13,84% против;
- «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — 46,7% за, 46,48% против;
- «Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?» — 89,6% за, 7,12% против;
- «Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль тяжелобольных?» — 64,88% за, 29,53% против.
- «Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?» — 74,21% за, 17,21% против.
Отметим, ранее подобные цифры опубликовала социологическая группа «Рейтинг». Они несколько отличаются от данных «Слуги народа», но в целом отражают картину верно.
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