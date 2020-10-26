Минск, , 16:26 — REGNUM Почти шесть сотен иностранных граждан не были пропущены в Белоруссию пограничниками за истекшую неделю, сообщает 26 октября БелТА.

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Въезд ограничили ряду граждан из Польши, Украины и Литвы.

По словам официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, было отказано во въезде 595 иностранцам.

Бычковский «Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три вышеперечисленные страны во время протестов после президентских выборов поддерживали оппозицию, активно выступающую против политики официального Минска.

Также все эти три страны поддержали санкции против Минска и против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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