Минск, , 16:22 — REGNUM Национальный банк Белоруссии более двух часов решал проблемы восстановления работы своего сайта. Теперь, сообщил госрегулятор, электронный ресурс доступен и может контролируемо обновляться.

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Проблемы начались в разгар банковского дня и после 15 часов были устранены. Причины неполадок госрегулятор назвать не смог.

Напомним, несколькими неделями ранее хакерским атакам подверглись сайты министерства внутренних дел, академии МВД и других белорусских госорганов. Самой громкой акцией обслуживающих прозападную оппозицию хакеров стал взлом систем государственного телевидения, в результате чего в вечерних выпусках новостей появились кадры, дискредитирующие пропагандистов и силовиков, задействованных в погромах и избиениях мирных манифестантов.

В дальнейшем оппозиционеры угрожали парализовать деятельность банковской системы, чего не произошло. С 26 октября в Белоруссии началась очередная забастовка, в которой участвуют также работники финансового сектора.