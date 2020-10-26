Киев, , 16:12 — REGNUM Местные выборы-2020 на Украине лишь закрепят тенденцию неофеодализации страны, заявил в своем комментарии 26 октября политический эксперт Иван Лизан.

Политолог отметил, состоявшиеся накануне выборы ярко продемонстрировали целый ряд тенденций политической жизни нынешней Украины.

«Во-первых, отчуждение между властью и людьми достигло невиданных масштабов. Явка — 36,9%, проще говоря, 2/3 избирателей проголосовали «ногами». И это официальная явка, во многих городах её «подкрутили»», — отмечает эксперт.

Во-вторых, подчеркивает Лизан, хорошие результаты показали партии мэров крупных городов, что неудивительно.

«Центр сам сделал их силой, когда передал власть и деньги, сняв с себя ответственность за всё, что происходит в регионах, а COVID-19 ещё сильнее противопоставил местные элиты и Киев, что вылилось в открытые бунты градоначальников против Центра», — заявил он.

«Слуги народа» в подавляющем большинстве советов оказались лишь на третьих-четвёртых местах, что в очередной раз доказывает виртуальный характер данной партии и осознание избирателем того, что «слуги» — «ни рыба, ни мясо».

«Голоса разделились между партиями «войны и мира» — ЕС и ОПЗЖ — и региональными проектами. Невнятное позиционирование «слуг» губит как Зеленского, так и примкнувших к нему. Впрочем, цель у Зеленского — нацаревать и убежать», — продолжил свою мысль специалист.

Что же касается внешнеполитического аспекта, Вашингтон текущая ситуация на Украине вполне устраивает — ему нет дела до проблем регионов, а Центром он более-менее управляет, считает Лизан.

«А вот партиям мэров и оппозиции придётся несладко: коль уж регионы стали центрами реальной политики, то и вся ответственность за провалы будет на мэрах и коалициях. А причин для гипотетических провалов множество начиная с ужасного состояния медицины и заканчивая износ коммуникаций и инфраструктуры на 90%», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. Официальные результаты должны огласить до 6 ноября. По предварительным данным, «Слуга народа» не смогла победить практически ни в каких местных советах.