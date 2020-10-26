Джакарта, , 16:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии запросило подтверждение от посольства Индонезии в Париже в отношении заявления президента Франции Эммануэля Макрона об исламе, которое вызвало критику, сообщает CNN Indonesia.

«Мы сначала запросим исчерпывающий отчет у нашего посольства Индонезии в Париже», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Ранее заместитель председателя совета улемов Индонезии посоветовал министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вызвать посла Франции, чтобы попросить разъяснений относительно спорных заявлений Эммануэля Макрона в отношении ислама.

По оценке заместителя председателя совета улемов Индонезии, Эммануэль Макрон косвенно поддерживал исламофобию в Европе. Неудивительно, что лидеры исламских стран резко отреагировали на позицию главы Франции и попросили его отозвать своё заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Эммануэля Макрона об исламе вызвало критику, в том числе со стороны президента Турции и премьер-министра Пакистана.

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