Липецк, 26 октября 2020, 15:57 — REGNUM Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков встретился с руководителем Липецкой области Игорем Артамоновым для обсуждения ряда актуальных вопросов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Одной из ключевых тем стала реализация в регионе пилотного проекта по заключению социальных контрактов. Глава Минтруда положительно оценил работу региона.
На сегодняшний день в Липецкой области реализуется 2780 соцконтрактов. Большинство из них в связи с пандемией коронавируса выданы на решение сложной жизненной ситуации. Востребованы у населения социальные контракты на открытие ИП. Наименьший интерес липчане проявляют к предложениям по переобучению и поиску работы. В связи с этим Игорь Артамонов предложил перераспределить процентное соотношение средств и объединить невостребованные направления.
Ещё одной темой разговора стала инициатива руководителя Липецкой области о переводе услуг соцзащиты и центра занятости в офисы «Мои Документы».