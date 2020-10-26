Афины , , 15:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на немедленную практическую реализацию соглашения о перемирии в Ливии. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал 26 октября на пресс-конференции по итогам встречи с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Лавров также выразил надежду на скорое использование процесса политического урегулирования в Ливии. Соглашение о прекращении огня было подписано между делегациями Триполи и Бенгази в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября враждующие стороны в Ливии подписали соглашение о введении режима прекращения огня. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал соглашение фундаментальным шагом.

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