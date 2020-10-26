Москва, , 15:55 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал очень серьезными предложения президента РФ Владимира Путина по ракетам средней и меньшей дальности.

«Предложения, разумеется, очень серьезные, от которых не получится снова отмахнуться под очередными надуманными отговорками — мол, вы сами все нарушаете, а потому переговоры вести не собираемся. Теперь же предлагается лично убедиться в том, что наши ракеты не нарушают положений ДРСМД, а также успокоить нас по поводу возможных нарушений со стороны НАТО», — отметил Косачёв в Facebook.

И здесь сенатор предвидит загвоздку.

«Не затем из договора выходили и его нарушали, чтобы сейчас вернуться к нему, да еще и по инициативе России. Но, с другой стороны, отказ принять столь прозрачное и реалистичное предложение будет слишком откровенным подтверждением лицемерия Запада в ситуации с ДРСМД и ложности его обвинений в адрес России», — рассуждает парламентарий.

Он предвидит, что соглашаться с предложениями РФ никто спешить не будет, начнется лихорадочный поиск вариантов отказа от переговоров и соблюдения взаимного моратория.

По мнению Косачёва, сегодня большой интерес поддержать предложение России должен быть не только у европейцев, но и у ведущих азиатских стран.

«Пора создавать «коалицию мира» в защиту безопасности и стабильности в обоих регионах, иначе мы скоро проснемся в мире, нашпигованном ядерными ракетами в пяти минутах полета от столиц государств Евразии», — указал сенатор.

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