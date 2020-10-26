Киев, , 15:49 — REGNUM Реальный рейтинг президента Зеленского по Украине составляет около 10%, и это чётко подтвердили местные выборы, заявил 26 октября украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Эксперт отметил, что враньё про 35−40% рейтинга Зеленского — «это купленная социология».

Корнейчук напомнил, что явка на местных выборах составила 37%, причем, по его мнению, больше всего на местные выборы не пришло тех, кто голосовал в 2019 году за Зеленского и «Слугу народа».

«Не помогла и «гениальная» политтехнология с опросом про каннабис», — заявил эксперт.

В завершение он отметил, что теперь Зеленский боится досрочных выборов в Раду, которые ранее были достаточно вероятным сценарием.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. По предварительным данным, «Слуга народа» практически нигде не победила и в подавляющем большинстве населенных пунктов заняла 4−5-е места.