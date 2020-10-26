Аддис-Абеба, , 15:57 — REGNUM Переговоры между представителями Эфиопии, Судана и Египта по вводу в эксплуатацию плотины на Голубом Ниле должны возобновиться во вторник, 27 октября, после семинедельного перерыва. Об этом сообщает ВВС Amharic со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирилла Рамафосы.

Президент ЮАР, который также занимает пост председателя Африканского союза и посредника на переговорах по плотине «Возрождение», сделал свое заявление через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что Египет может «взорвать» ГЭС.

Возобновление переговоров — это «подтверждение уверенности сторон в переговорном процессе под руководством [представителя] Африки», говорится в заявлении Рамафосы.

В Эфиопии полагают, что США встали на сторону Египта в переговорах и назвали высказывания Трампа «безрассудными, непродуктивными и нарушением международного права». Посла США вызвали в МИД Эфиопии для разъяснений.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эфиопии Дина Муфтий заявил журналисту ВВС, что высказывания Трампа не помешают переговорам.

«Три стороны ведут переговоры при посредничестве Африканского союза. Это не касается президента [Трампа]. Единственная его забота заключается в том, чтобы поощрять и поддерживать нас на пути к соглашению, а затем принять наши договоренности», — сказал Дина.

Плотина «Возрождение», стоимостью 4,6 млрд долларов США, строится в западной части Эфиопии в качестве проекта по обеспечению электричеством десятков миллионов граждан страны. Однако Египет и Судан, которые зависят от вод Нила, обеспокоены тем, что это может повлиять на их водоснабжение. Несмотря на то, что стороны несколько раз садились за стол переговоров, им так и не удалось прийти к всеобъемлющему соглашению.

Как передавало ИА REGNUM, две недели назад в Эфиопии ввели запрет на полеты над ГЭС «Возрождение».

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