Киев, , 16:28 — REGNUM В областных советах, а также в советах крупных городов скорее всего не будет представителей украинских неонацистских организаций. Об этом свидетельствуют несколько экзит-полов, проведённых в день голосования.

По данным исследований, проведённых телеканалом «Украина 24», а также социологической группой «Рейтинг», уровень поддержки неонацистских партий варьируется от 1% до 2%. Речь идёт о таких организациях как «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Демократический топор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В опросе, проведённом телеканалом «Украина 24», приняли участие 39 662 человека на 554 избирательных участках страны. В свою очередь «Рейтинг» опросил 9947 совершеннолетних жителей Украины.

Напомним, ранее Центризбирком Украины сообщил окончательный показатель явки на местных выборах. Он составил 36,88%, что является историческим минимумом для Украины.

Читайте также: Явка на местных выборах на Украине составила около 36,8% — ЦИК