Куала-Лумпур, , 15:47 — REGNUM Правительство Малайзии заявило, что будет принимать у себя встречу лидеров Организации экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС), которая состоится в ноябре 2020 года, сообщает Antara.

Ранее Новая Зеландия, где в 2021 году пройдет саммит АТЭС, объявила, что будет использовать онлайн-пространство из-за ограничений на поездки и неопределенности в отношении пандемии.

Издание отмечает, что в настоящее время Малайзия сталкивается с третьей волной передачи коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что за сутки в стране выявили 1240 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и семь случаев смерти.

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