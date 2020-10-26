Анкара, , 15:48 — REGNUM Заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно ислама являются угрозой для национальной безопасности Турции. Об этом 26 октября заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.

«Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим», — сказал турецкий лидер.

Также он заявил, что ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, которая поддерживается на уровне глав государств, и призвал население страны к отказу от приобретения французской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Франции Эммануэль Макрон назвал ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».

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