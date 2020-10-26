Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM Товарооборот между Казахстаном и Турцией по итогам января — августа 2020 года составил $2,1 млрд, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе казахстанского правительства.

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин принял министра обороны Турции Хулуси Акара Primeminister.kz

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин принял министра обороны Турции Хулуси Акара. Стороны обсудили сотрудничество в сфере военного образования и оборонно-промышленного комплекса.

В частности, собеседники обсудили инвестиционные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют компании из Турции.

Ранее министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев встретился с коллегой из Турции Хулуси Акаром. Во время встречи турецкий министр подчеркнул общность истории и культуры Казахстана и Турции.