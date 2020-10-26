Нур-Султан, 26 октября 2020, 15:33 — REGNUM Товарооборот между Казахстаном и Турцией по итогам января — августа 2020 года составил $2,1 млрд, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе казахстанского правительства.

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин принял министра обороны Турции Хулуси Акара
Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин принял министра обороны Турции Хулуси Акара
Primeminister.kz

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин принял министра обороны Турции Хулуси Акара. Стороны обсудили сотрудничество в сфере военного образования и оборонно-промышленного комплекса.

В частности, собеседники обсудили инвестиционные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют компании из Турции.

Ранее министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев встретился с коллегой из Турции Хулуси Акаром. Во время встречи турецкий министр подчеркнул общность истории и культуры Казахстана и Турции.