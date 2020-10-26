Бишкек, , 15:32 — REGNUM Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку в качестве протеста против условий его содержания в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 26 октября сообщил адвокат бывшего киргизского президента Сергей Слесарев.

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«Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он объявил голодовку», — приводит его слова ТАСС.

Также адвокат уточнил, что в данный момент его подзащитный находится в помещении подвального типа, в котором ранее содержали приговоренных к высшей мере наказания (расстрелу) и где «нет даже элементарных условий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. киргизского президента Садыр Жапаров заявил, что на ремонт Дома правительства Киргизии, пострадавшего во время захвата участниками массовых беспорядков, понадобится не 450 млн сомов (426,8 млн рублей), как считает администрация главы государства, а гораздо меньшая сумма.