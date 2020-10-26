Куала-Лумпур, , 15:10 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что за сутки в стране выявили 1240 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и семь случаев смерти, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Издание отмечает, что это рекордное число новых случаев заражения с начала пандемии. В Малайзии подтвердили 27 805 случаев заражения SARS-CoV-2.

В национальном центре готовности и реагирования на кризисные ситуации объявили о новых случаях смерти. Всего эпидемия унесла жизни 236 человек в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Малайзии отклонил просьбу премьер-министра Мухиддина Ясина об объявлении чрезвычайного положения в стране в ответ на кризис, вызванный коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Король Малайзии отклонил просьбу о введении режима ЧП