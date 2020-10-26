Москва, , 15:01 — REGNUM Слухи об иммунологической толерантности коронавируса, когда пациент переносит инфекцию полностью бессимптомно, могут не совсем корректно отражать действительность. Об этом 26 октября заявил заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«Во-первых, я не совсем уверен, что эта вероятность есть. Иммунологическая толерантность в основном описана для бактериальных инфекций, в частности, для туберкулёза, для проказы. Но мы должны понимать, что вирусные инфекции и бактериальные инфекции — совершенно разные заболевания, с совершенно разным вовлечением иммунного ответа, нашей иммунной системы», — заявил Мацкеплишвили.

«Поэтому, действительно, сейчас очень активно изучается вопрос бессистемного протекания болезни. Я не согласен с таким определением — коронавирусная инфекция такая болезнь, которая должна проявляться. Другое дело, что пациент или врач может этого не заметить, потому что она прошла за 1−2 дня», — указал он.