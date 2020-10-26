Сухум, , 15:02 — REGNUM В Москву отправился с рабочей поездкой президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом 26 октября сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на начальника управления по связям со СМИ администрации главы республики Алхаса Чолокуа.

Как рассказал журналистам чиновник, в Москве Бжания планирует провести встречи в администрации президента России и правительстве РФ. Темы, которые глава абхазского государства планирует обсудить во время своего визита, не сообщаются.

Стоит отметить, что это будет пятый рабочий визит Бжании в Москву после его избрания президентом Абхазии.

Напомним, после завершения официального визита в Россию в сентябре Бжания заявил, что Абхазии нужно учиться самостоятельно зарабатывать деньги, так как объем помощи, которую оказывает Москва может стать меньше.

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