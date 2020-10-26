Минск, , 14:57 — REGNUM Около тысячи человек принимают участие в массовой протестной акции, начавшейся на площади Независимости. Колонна протестующих против политики, проводимой Александром Лукашенко, сейчас движется по центральному проспекту столицы Белоруссии.

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По понедельникам в Минске проходит оппозиционный «марш пенсионеров». На этот раз к нему присоединились студенты Белгосуниверситета, инъяза (МГЛУ) и других вузов.

Протестующие несут бело-красно-белый флаг и скандируют: «Забастовка!».

Колонна манифестантов несёт также самодельные плакаты с призывами остановить полицейский террор и привлечь виновных в пытках и других преступлениях силовиков к ответственности. Протестующие называют Лукашенко «крысой» — так он их называл в августе, когда вынужден был передвигаться по Минску на вертолёте из-за массовых протестных выступлений.

Государственные СМИ Белоруссии со ссылкой на совмин и минобразования заверяют: забастовка не состоялась, а «точечные» протестные выступления на заводах и вузах — не показатель. Оппозиционные СМИ, наоборот, сообщают о расширении забастовочного движения.

По факту крупнейшие белорусские предприятия в понедельник 26 октября работают. Занятия в вузах продолжаются при том, что большая часть студентов в 10 часов краткосрочно покинула аудитории и перемены проводит на улице, скандируя оппозиционные лозунги.

Отмечены также попытки блокировать движение на дорогах. МВД заверяет в том, что контролирует ситуацию.

Аналогичные акции протеста проходят в белорусских регионах. Массовые выступления ожидаются вечером.