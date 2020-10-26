Минск, , 15:00 — REGNUM Несанкционированная протестная акция с участием пенсионеров началась в столице Белоруссии. Об этом 26 октября сообщает белорусский оппозиционный портал Tut.by.

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Уточняется, что пенсионеры собрались на свой марш около Красного костела в Минске, где к ним пришли также участвующие в протестах студенты, и они вместе направились к проспекту Независимости, скандируя лозунги.

Также указывается, что в общей сложности в акции принимает участие несколько тысяч человек и что в данный момент протестующие свернули на Немигу, куда они идут через Ратушу. При этом отмечается, что к колонне участников несанкционированной акции направляются автоколонна представителей силовых ведомств.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске сотрудники милиции задержали двух сотрудников белорусского интернет-портала Onliner.