Владимир, , 14:53 — REGNUM Директором департамента предпринимательства Владимирской области с 23 октября назначена Виктория Кулыгина. Как сообщили 26 октября в пресс-службе правительства региона, распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Виктория Кулыгина родилась во Владимире, окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В 1999 — 2017 годах работала на разных должностях в налоговых органах по Владимирской области. В департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг областной администрации работает с 2017 года — занимала должности заместителя директора, а также первого заместителя директора.

Предшественник Кулыгиной на посту руководителя департамента предпринимательства региона Тимур Рамазанов покинул должность в начале июня 2020 года по собственному желанию, он проработал чуть более года. Позже появилась информация о том, что причиной ухода могли стать результаты прокурорской проверки, выявившие нарушение антикоррупционного законодательства.