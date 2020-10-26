Джакарта, , 14:50 — REGNUM Министр-координатор по человеческому развитию и культуре Индонезии Мухаджир Эффенди надеется, что государство сможет воспользоваться «демографическим бонусом», чтобы стать развитой страной, такой как Япония, Южная Корея и Китай, сообщает Kompas.

Известно, что период «демографического бонуса» наступает тогда, когда экономическое производство увеличивается при одновременном сокращении социального бремени. Это связано с тем, что население сокращается, а число трудоспособных граждан растёт.

Фактически, Индонезия имеет возможность получить демографический бонус с 2010 года. Успех этого демографического бонуса, по его словам, тесно связан с успехом развития молодежи.

Согласно данным центрального статистического бюро, количество молодежи в Индонезии в возрасте от 16 до 30 лет составляет около 64,19 млн или 24% от общей численности населения страны. В настоящее время в Индонезии работает почти 68% населения. Эта цифра достигнет пика в 2030 году (71%).

Как сообщало ИА REGNUM, компания Google через свою благотворительную организацию объявила о предоставлении гранта в размере 800 тысяч долларов США на поддержку различных программ в Индонезии.

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