Ереван, , 14:46 — REGNUM Попытку наступления на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе предприняли ВС Азербайджана. Об этом 26 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Несмотря на новое соглашение о прекращении огня, достигнутое в США, азербайджанские силы предприняли попытку наступления на передовую одной из воинских частей, расположенную на юго-восточном направлении, продолжая обстреливать мирные населенные пункты», — написала в своем сообщении Степанян со ссылкой на заявление армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Также она уточнила, что азербайджанской стороной был произведен залповый огонь из РСЗО «Смерч» в направлении села Зардарашен Мартунинского района.

При этом указывается, что «подразделения армии обороны Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои для пресечения атак противника и их оттеснения на исходные позиции».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что территория Агджабединского района Азербайджана, который прилегает к Нагорному Карабаху, подвергается обстрелу с армянской стороны.

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