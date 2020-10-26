Париж, , 15:08 — REGNUM Один из видных представителей французской партии «Европа Экология Левые» Янник Жадо заявил, что Франция «излишне взволнована» убийством учителя истории Самуэля Пати экстремистом Абдулахом Анзоровым.

В своем интервью France Inter от 26 октября Жадо заявил, что «основным приоритетом Франции сейчас является непримиримая борьба с радикальным исламизмом», но добавил, что правительство «не сможет победить врагов Республики, если не будет выполнять функций Республики».

«Если мы не будем пытаться справиться с превращением кварталов в настоящее гетто, с экономической, социальной, территориальной и религиозной дискриминацией, исламистские ассоциации заполонят эти кварталы», — пояснил он.

«Давайте покончим с излишней взволнованностью и положим коней всему этому», — резюмировал политик.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний Абдулах Анзоров убил и обезглавил Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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