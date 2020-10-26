Москва, , 14:40 — REGNUM Процесс урегулирования в Нагорном Карабахе не должен становиться ареной для политической конкуренции России и Соединенных Штатов, заявил 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, считает ли он, что Вашингтону удалось сделать на этом направлении больше, чем Москве.

Он уточнил, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что достигнутое при посредничестве США соглашение о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе нарушено ВС Азербайджана, которые утром 26 октября обстреляли территорию Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

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