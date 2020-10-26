Тбилиси, , 15:17 — REGNUM В Грузии перед выборами, возможно, начнут распространять фейковые видеозаписи, сделанные с применением методики deepfake (дипфейк), позволяющей накладывать заданное изображение на видеоролики. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 26 октября заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«У нас есть информация, что представители радикальной оппозиции готовят материалы с использованием таких программ, как deepfake. Напомню, что посредством подобных программ можно даже сфальсифицировать видеоизображение человека», — сказал Кобахидзе.

Политик отметил, что деталей провокации, которую якобы готовят в оппозиции, он не знает. Кобахидзе также призвал сторонников и членов партии «Грузинская мечта» к сдержанности, а политических оппонентов — воздержаться от провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. По данным соцопросов, лидирует по популярности «Грузинская мечта», но в разных рейтинговых агентствах данные о количестве избирателей, готовых поддержать правящую партию, колеблются от 36% до 56%.

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